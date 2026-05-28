Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель "Конн Смайт Трофи" 1995 года канадский нападающий Клод Лемье скончался в возрасте 60 лет. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает Ассоциация ветеранов НХЛ в социальной сети X.

Причины смерти не уточняются.

Лемье играл в НХЛ за "Монреаль", "Нью‑Джерси", "Колорадо", "Финикс", "Даллас" и "Сан‑Хосе". Он провел в лиге 1215 матчей и набрал 786 (379+407) очков, а также заработал 1777 штрафных минут.

Также Лемье занимает девятое место в истории лиги по количеству голов в плей‑офф (80).