15 Марта 2026
15 Марта 2026 12:16
Пять азербайджанских дзюдоистов выйдут на татами в Варшаве

В Варшаве (Польша) проходит открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный день соревнований на татами выйдут еще пять представителей сборной Азербайджана, которые поборются за медали.

В мужской части турнира в весовой категории до 90 кг выступят Хаям Алиев и Нихад Шихализаде. Соперником Алиева станет француз Алекса Митрович, а Шихализаде встретится с представителем Нидерландов Флорисом Ден Хартогом.

Эльмар Гасымов (100 кг) проведет поединок против поляка Матеуша Вачко. В категории свыше 100 кг Джамал Фейзиев встретится с немецким дзюдоистом Марвином Белзом.

В женском турнире Гюльнара Байрамова (57 кг) выйдет на татами против испанки Малины Кларет Вилсон.

Напомним, что в первый день турнира сборная Азербайджана уже завоевала одну медаль. Бронзовым призером в весовой категории до 66 кг стал Тофик Мамедов. Всего в соревнованиях принимают участие 320 спортсменов из 27 стран, а Азербайджан представлен 19 дзюдоистами.

İdman.Biz
