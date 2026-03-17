Опубликован список недооцененных футболистов

17 Марта 2026 19:06
Аналитики авторитетного издания The Athletic составили список самых недооцененных футболистов мирового футбола. Всего в него вошли 18 игроков.

İdman.Biz представляет полный список:

1. Федерико Вальверде ("Реал" Мадрид).
2. Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед").
3. Бернарду Силва ("Манчестер Сити").
4. Жоау Невеш ("ПСЖ").
5. Станислав Лоботка ("Наполи").
6. Гарри Кейн ("Бавария").
7. Майкл Олисе ("Бавария").
8. Александар Павлович ("Бавария").
9. Доменико Берарди ("Сассуоло").
10. Дейли Блинд ("Жирона").
11. Малик Тшау ("Ньюкасл Юнайтед").
12. Миккель Дамсгор ("Брентфорд");
13. Эрик Гарсия ("Барселона").
14. Виктор Осимхен ("Галатасарай").
15. Джордан Пикфорд ("Эвертон").
16. Юрриен Тимбер ("Арсенал").
17. Тайрик Митчелл ("Кристал Пэлас").
18. Абдукодир Хусанов ("Манчестер Сити").

