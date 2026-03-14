14 Марта 2026
Семь борцов Азербайджана выйдут на ковер ЧЕ U23

14 Марта 2026 11:11
Сегодня отечественный борец Фарид Садыглы поборется за золотую медаль чемпионата Европы U23 в весовой категории 55 кг, еще шесть азербайджанских "классиков" проведут квалификационные и утешительные схватки в заключительный день турнира.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят в сербском Зренянине.

В финале Садыглы встретится с россиянином Алибеком Амировым. Эта схватка станет одной из центральных в программе дня.

В квалификационном раунде на ковер выйдут Айхан Джавадов (60 кг) против болгарина Борислава Кирилова и Эльмин Алиев (82 кг) против венгра Сабольча Синаи.

В утешительной схватке за возможность побороться за бронзу Илькин Гурбанов (63 кг) сразится с французом Лукасом Ло Грассо.

В 1/8 финала Фарид Халилов (67 кг) встретится с немцем Янисом Хайнцельбекером, Фарахим Мустафаев (72 кг) - с болгарином Димитаром Георгиевым, а Али Тельман Гулиев (97 кг) - с хорватом Томиславом Брканом.

Отметим, что азербайджанская сборная уже завоевала 11 медалей на турнире: "золото" - Али Цокаев (92 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг), "серебро" - Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Васиф Багиров (57 кг), Сабухи Эмирасланов (79 кг), Юсиф Дурсунов (125 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг) и Рузанна Маммадова, бронзу - Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) и Зафар Алиев (97 кг).

Чемпионат Европы среди борцов до 23 лет завершится 15 марта в Зренянине. По итогам турнира определится окончательный расклад в общекомандном зачете.

İdman.Biz
