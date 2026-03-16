17 Марта 2026
RU

"Челси" снова потерял капитана

Мировой футбол
Новости
16 Марта 2026 23:16
16
Защитник и капитан футбольного клуба "Челси" Рис Джеймс вновь оказался в лазарете из-за травмы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, 26-летний футболист получил мышечное повреждение. Ожидается, что на восстановление игроку понадобится несколько недель.

В текущем сезоне Джеймс провел за лондонский клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал семь результативных передач.

Уже 17 марта "Челси" проведет ответный матч Лиги чемпионов против "ПСЖ". Встреча пройдет в Лондон. В первой игре английская команда уступила в Париже со счетом 2:5.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фермин Лопес подорожал до 100 миллионов евро
00:17
Мировой футбол

Фермин Лопес подорожал до 100 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" значительно повысил свою рыночную стоимость

Арда Гюлер вошел в топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги
16 Марта 23:49
Мировой футбол

Арда Гюлер вошел в топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги

Полузащитник "Реала" сохраняет рыночную стоимость на уровне 90 миллионов евро

Неймар не включен в заявку сборной Бразилии
16 Марта 22:56
Мировой футбол

Неймар не включен в заявку сборной Бразилии

Анчелотти объявил состав национальной команды

Педри обошел Беллингема в обновленном рейтинге стоимости игроков
16 Марта 22:29
Мировой футбол

Педри обошел Беллингема в обновленном рейтинге стоимости игроков

Полузащитник "Барселоны" подорожал до 150 миллионов евро

Форвард "Баварии" дисквалифицирован на два матча
16 Марта 21:58
Мировой футбол

Форвард "Баварии" дисквалифицирован на два матча

Нападающий пропустит ближайшие игры Бундеслиги

Гвардиола: "Нужно забить "Реалу" три гола за 20 минут? Это легко сказать"
16 Марта 21:30
Мировой футбол

Гвардиола: "Нужно забить "Реалу" три гола за 20 минут? Это легко сказать"

Тренер "Манчестер Сити" оценил шансы команды перед ответным матчем Лиги чемпионов

Самое читаемое

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта
Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026