"Челси" снова потерял капитана

Защитник и капитан футбольного клуба "Челси" Рис Джеймс вновь оказался в лазарете из-за травмы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, 26-летний футболист получил мышечное повреждение. Ожидается, что на восстановление игроку понадобится несколько недель.

В текущем сезоне Джеймс провел за лондонский клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал семь результативных передач.

Уже 17 марта "Челси" проведет ответный матч Лиги чемпионов против "ПСЖ". Встреча пройдет в Лондон. В первой игре английская команда уступила в Париже со счетом 2:5.