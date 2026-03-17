17 Марта 2026
RU

"Фиорентина" разгромила "Кремонезе" в матче аутсайдеров Серии А

Мировой футбол
Новости
17 Марта 2026 01:45
7
"Фиорентина" разгромила "Кремонезе" в матче аутсайдеров Серии А

"Фиорентина" одержала крупную победу над "Кремонезе" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "фиалок". Уже на 25-й минуте гости открыли счет - после рикошета отличился Фабьяно Паризи. Спустя семь минут Робин Госенс ассистировал Роберто Пикколи, удвоившему преимущество "Фиорентины".

Во втором тайме команда из Флоренции продолжила давление. После передачи Альберта Гудмундссона третий мяч забил Додо. Вскоре Давид Окереке сократил отставание, вернув "Кремонезе" небольшую надежду, однако на 70-й минуте Пикколи отдал голевую передачу на Гудмундссона, который установил окончательный счет - 4:1.

После четвертого поражения подряд "Кремонезе" остается в зоне вылета, находясь в трех очках от спасительного места. "Фиорентина" располагается на пятой позиции с конца турнирной таблицы.

İdman.Biz
Тэги:

