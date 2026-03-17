RU

Мировой футбол
Новости
17 Марта 2026 04:12
21
Энрике: "ПСЖ" показал, что играет как настоящая команда"

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, в первой встрече французский клуб одержал уверенную победу со счетом 5:2. Ответная игра пройдет 17 марта в Лондоне.

"Совершенно ясно, что мы сыграли только первый матч, а впереди еще второй. Ответные встречи всегда отличаются, потому что одна из команд может покинуть турнир и сделает все, чтобы этого не произошло. Мы готовы и привыкли играть в таких матчах. Хотим показать себя с лучшей стороны", - отметил Энрике.

Испанский специалист подчеркнул, что команда уверена в своих силах.

"Самоуверенность - это одно, а вера в себя - совсем другое. В матчах можно сыграть лучше или хуже, но мы показали, что играем как настоящая команда. Мы можем играть с любым соперником", - заявил главный тренер "ПСЖ".

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

