17 Марта 2026
"Брентфорд" упустил преимущество в два мяча в игре с "Вулверхэмптоном"

17 Марта 2026 02:03
"Брентфорд" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 2:2. При этом хозяева по ходу игры вели с преимуществом в два мяча.

На 22-й минуте "Брентфорд" вышел вперед, когда после подачи Кина Льюиса-Поттера головой отличился Майкл Кайоде. Спустя 15 минут хозяева удвоили преимущество - Игор Тьяго замкнул передачу Данго Уттара и сделал счет 2:0.

Однако перед самым перерывом "Вулверхэмптон" сократил отставание. Адам Армстронг точным дальним ударом сделал счет 2:1. Во втором тайме гости продолжили давление и на 77-й минуте сравняли счет - после передачи Жоао Гомеса головой отличился Толу Арокодаре.

В концовке встречи обе команды могли вырвать победу. Армстронг попал в перекладину, а Нелсон Райс на 90-й минуте чуть не забил победный мяч ударом головой.

После этой ничьей "Брентфорд" остается на седьмом месте в турнирной таблице, тогда как "Вулверхэмптон" продолжает занимать последнюю позицию, но сохраняет шансы подняться выше уже в следующем туре.

Новости по теме

"Райо Вальекано" спас ничью в меньшинстве в матче с "Леванте"
02:10
Мировой футбол

"Райо Вальекано" спас ничью в меньшинстве в матче с "Леванте"

Мадридцы сравняли счет на последней добавленной минуте

"Фиорентина" разгромила "Кремонезе" в матче аутсайдеров Серии А
01:45
Мировой футбол

"Фиорентина" разгромила "Кремонезе" в матче аутсайдеров Серии А

"Фиалки" уверенно победили и улучшили свои позиции в борьбе за выживание

Дембеле: "ПСЖ" будет атаковать, чтобы победить "Челси"
01:16
Мировой футбол

Дембеле: "ПСЖ" будет атаковать, чтобы победить "Челси"

Форвард парижан поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов

Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в сборной Бразилии
00:39
Мировой футбол

Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в сборной Бразилии

Тренер заявил, что форвард пока не готов физически
Фермин Лопес подорожал до 100 миллионов евро
00:17
Мировой футбол

Фермин Лопес подорожал до 100 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" значительно повысил свою рыночную стоимость

Арда Гюлер вошел в топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги
16 Марта 23:49
Мировой футбол

Арда Гюлер вошел в топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги

Полузащитник "Реала" сохраняет рыночную стоимость на уровне 90 миллионов евро

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта