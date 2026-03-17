"Брентфорд" упустил преимущество в два мяча в игре с "Вулверхэмптоном"

"Брентфорд" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 2:2. При этом хозяева по ходу игры вели с преимуществом в два мяча.

На 22-й минуте "Брентфорд" вышел вперед, когда после подачи Кина Льюиса-Поттера головой отличился Майкл Кайоде. Спустя 15 минут хозяева удвоили преимущество - Игор Тьяго замкнул передачу Данго Уттара и сделал счет 2:0.

Однако перед самым перерывом "Вулверхэмптон" сократил отставание. Адам Армстронг точным дальним ударом сделал счет 2:1. Во втором тайме гости продолжили давление и на 77-й минуте сравняли счет - после передачи Жоао Гомеса головой отличился Толу Арокодаре.

В концовке встречи обе команды могли вырвать победу. Армстронг попал в перекладину, а Нелсон Райс на 90-й минуте чуть не забил победный мяч ударом головой.

После этой ничьей "Брентфорд" остается на седьмом месте в турнирной таблице, тогда как "Вулверхэмптон" продолжает занимать последнюю позицию, но сохраняет шансы подняться выше уже в следующем туре.