"Райо Вальекано" спас ничью в меньшинстве в матче с "Леванте"

"Райо Вальекано" сыграл вничью с "Леванте" в заключительном матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:1, причем хозяева сумели спасти результат, играя в меньшинстве.

Гости вышли вперед на 41-й минуте. Икер Лосада выполнил подачу, а Карлос Эспи точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот - 0:1. Положение "Райо Вальекано" осложнилось на 53-й минуте, когда Нобель Менди получил вторую желтую карточку за игру рукой и оставил свою команду вдесятером.

Несмотря на численное преимущество соперника, мадридцы сумели организовать штурм в концовке встречи. Несколько опасных ударов были отражены защитниками и вратарем "Леванте", однако на последней добавленной минуте хозяева все же добились своего. Флорьян Лежен вывел на удар Пате Сисса, и тот установил окончательный счет - 1:1.

После этой ничьей "Райо Вальекано" делит 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а "Леванте" остается на предпоследней позиции, отставая на пять очков от спасительной зоны.