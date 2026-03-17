17 Марта 2026
17 Марта 2026 02:10
"Райо Вальекано" спас ничью в меньшинстве в матче с "Леванте"

"Райо Вальекано" сыграл вничью с "Леванте" в заключительном матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:1, причем хозяева сумели спасти результат, играя в меньшинстве.

Гости вышли вперед на 41-й минуте. Икер Лосада выполнил подачу, а Карлос Эспи точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот - 0:1. Положение "Райо Вальекано" осложнилось на 53-й минуте, когда Нобель Менди получил вторую желтую карточку за игру рукой и оставил свою команду вдесятером.

Несмотря на численное преимущество соперника, мадридцы сумели организовать штурм в концовке встречи. Несколько опасных ударов были отражены защитниками и вратарем "Леванте", однако на последней добавленной минуте хозяева все же добились своего. Флорьян Лежен вывел на удар Пате Сисса, и тот установил окончательный счет - 1:1.

После этой ничьей "Райо Вальекано" делит 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а "Леванте" остается на предпоследней позиции, отставая на пять очков от спасительной зоны.

İdman.Biz
Новости по теме

"Брентфорд" упустил преимущество в два мяча в игре с "Вулверхэмптоном"
02:03
Мировой футбол

"Брентфорд" упустил преимущество в два мяча в игре с "Вулверхэмптоном"

"Аутсайдер" сумел отыграться во втором тайме матча Премьер-лиги

"Фиорентина" разгромила "Кремонезе" в матче аутсайдеров Серии А
01:45
Мировой футбол

"Фиорентина" разгромила "Кремонезе" в матче аутсайдеров Серии А

"Фиалки" уверенно победили и улучшили свои позиции в борьбе за выживание

Дембеле: "ПСЖ" будет атаковать, чтобы победить "Челси"
01:16
Мировой футбол

Дембеле: "ПСЖ" будет атаковать, чтобы победить "Челси"

Форвард парижан поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов

Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в сборной Бразилии
00:39
Мировой футбол

Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в сборной Бразилии

Тренер заявил, что форвард пока не готов физически
Фермин Лопес подорожал до 100 миллионов евро
00:17
Мировой футбол

Фермин Лопес подорожал до 100 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" значительно повысил свою рыночную стоимость

Арда Гюлер вошел в топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги
16 Марта 23:49
Мировой футбол

Арда Гюлер вошел в топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги

Полузащитник "Реала" сохраняет рыночную стоимость на уровне 90 миллионов евро

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта