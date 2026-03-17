Осихмен отказал "Фенербахче" ради "Галатасарая"

17 Марта 2026 08:28
Стали известны новые подробности громкого трансфера нападающего Виктора Осихмена в "Галатасарай".

Как сообщает İdman.Biz, по информации турецких СМИ, в борьбу за нигерийского форварда пытался включиться и "Фенербахче". Сообщается, что стамбульский клуб был готов выплатить "Наполи" сумму отступных, предусмотренную контрактом футболиста.

Отмечается, что руководство "Наполи" не возражало против переговоров и предложило турецкому клубу договориться непосредственно с игроком и его агентом. Однако Осихмен якобы отклонил предложение.

По данным источника, нигерийский форвард заявил, что в Турции хочет выступать только за "Галатасарай".

В итоге "Галатасарай" достиг соглашения с "Наполи" и оформил трансфер игрока за 75 миллионов евро. Эта сделка стала одной из самых дорогих в истории турецкого футбола.

Новости по теме

Тренер "Буде-Глимта": "Мы ничего не боимся"
09:30
Мировой футбол

Тренер "Буде-Глимта": "Мы ничего не боимся"

Кьетиль Кнутсен оценил шансы команды в Лиге чемпионов
"Реал" в шутку вручил "Оскар" Гюлеру за эффектный гол - ФОТО
09:15
Мировой футбол

"Реал" в шутку вручил "Оскар" Гюлеру за эффектный гол - ФОТО

Мадридский клуб креативно вспомнил мяч турецкого полузащитника

Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" летом
07:13
Мировой футбол

Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" летом

Вслед за тренером клуб могут оставить Родри и Бернарду Силва

Арбелоа перед матчем с "Манчестер Сити": "Наша цель только победа"
05:09
Мировой футбол

Арбелоа перед матчем с "Манчестер Сити": "Наша цель только победа"

Тренер "Реала" прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов

Энрике: "ПСЖ" показал, что играет как настоящая команда"
04:12
Мировой футбол

Энрике: "ПСЖ" показал, что играет как настоящая команда"

Главный тренер парижан высказался перед матчем Лиги чемпионов с "Челси"

"Райо Вальекано" спас ничью в меньшинстве в матче с "Леванте"
02:10
Мировой футбол

"Райо Вальекано" спас ничью в меньшинстве в матче с "Леванте"

Мадридцы сравняли счет на последней добавленной минуте

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта