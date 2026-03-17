Осихмен отказал "Фенербахче" ради "Галатасарая"

Стали известны новые подробности громкого трансфера нападающего Виктора Осихмена в "Галатасарай".

Как сообщает İdman.Biz, по информации турецких СМИ, в борьбу за нигерийского форварда пытался включиться и "Фенербахче". Сообщается, что стамбульский клуб был готов выплатить "Наполи" сумму отступных, предусмотренную контрактом футболиста.

Отмечается, что руководство "Наполи" не возражало против переговоров и предложило турецкому клубу договориться непосредственно с игроком и его агентом. Однако Осихмен якобы отклонил предложение.

По данным источника, нигерийский форвард заявил, что в Турции хочет выступать только за "Галатасарай".

В итоге "Галатасарай" достиг соглашения с "Наполи" и оформил трансфер игрока за 75 миллионов евро. Эта сделка стала одной из самых дорогих в истории турецкого футбола.