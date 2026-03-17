Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" летом

В "Манчестер Сити" летом могут произойти серьезные изменения в составе и тренерском штабе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional, главный тренер команды Хосеп Гвардиола близок к решению покинуть английский клуб по окончании сезона. По информации источника, испанский специалист считает, что его цикл работы в "Манчестер Сити" подошел к завершению и проект исчерпал себя.

Отмечается, что после ухода Гвардиола может взять паузу в карьере или сосредоточиться на работе со сборной. Одним из возможных кандидатов на пост главного тренера "горожан" называется Энцо Мареска, который ранее работал в штабе Гвардиолы.

Также сообщается, что в летнее трансферное окно команду могут покинуть два ключевых полузащитника - Родри и Бернарду Силва. Их возможный уход может стать частью масштабной перестройки состава "Манчестер Сити".