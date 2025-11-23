Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Пилоты "Макларена" Ландо Норрис и Оскар Пиастри могут лишиться занятых второго и четвертого мест на Гран-при Лас-Вегаса.

Как сообщает İdman.Biz, ФИА начала расследование в отношении обоих болидов британской команды.

Первоначально внимание инспекторов ФИА привлек болид Норриса - предполагалось, что после финиша в его баке могло остаться недостаточно топлива для обязательной контрольной пробы. Согласно регламенту, в машине должен присутствовать как минимум 1 литр топлива, иначе результаты гонки могут быть аннулированы.

Позже стало известно, что проверка затронула оба болида "Макларена": инспекторы изучают возможный чрезмерный износ нижней планки, нарушение которого также грозит дисквалификацией.

Проверка продолжается, а запланированная пресс-конференция руководителя "Макларена" Андреа Стеллы была отложена на неопределенный срок.

Интриги добавляет и тот факт, что на последних кругах Норрис резко сбросил темп, теряя по несколько секунд. После гонки британец признался, что не знает точных причин такой команды от боксов.

Директор ФИА по формульным сериям Николас Томбасис находится в гараже "Макларена" и обсуждает ситуацию с руководством команды.

İdman.Biz