Сайнс установил уникальное достижение на Гран-при Лас-Вегаса

Испанский гонщик "Уильямса" Карлос Сайнс стал единственным пилотом, которому удалось квалифицироваться в топ-3 во всех трех состоявшихся Гран-при Лас-Вегаса.

Как сообщает İdman.Biz, в 2023 и 2024 годах в составе "Феррари" Сайнс оказывался на первом ряду стартового поля, показав второй результат в квалификации, а в нынешнем сезоне Сайнс закончил квалификацию третьим.

Напомним, победу в квалификации Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот "Макларена" Ландо Норрис, компанию на первом ряду ему составит четырехкратный и действующий чемпион мира пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Напарник Сайнса Алекс Албон по итогам квалификации оказался только 16-м.

İdman.Biz