Ландо Норрис одержал победу в квалификации Гран-при Лас-Вегаса - ОБНОВЛЕНО

Завершилась квалификация Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz, победу одержал пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Второе место взял четырехкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третий - Карлос Сайнс из "Уильямса".

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация:

Ландо Норрис ("Макларен") - 1:47.934.

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.323.

Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.362.

Джордж Расселл ("Мерседес") +0.869.

Оскар Пиастри ("Макларен") +1.027.

Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.128.

Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.532.

Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.620.

Шарль Леклер ("Скудерия Феррари") +1.938.

Пьер Гасли ("Альпин") +3.606.

09:09

Британский гонщик "Феррари" семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял последнее место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz, Хэмилтон стал одним из пятерых гонщиков, не пробившихся во второй сегмент квалификации, показав в первой части сессии 20-е и последнее время.

В общении с командой по радио Хэмилтон констатировал, что на мокрой трассе у него просто не было сцепления с асфальтом.

Помимо Хэмилтона во второй сегмент квалификации не сумели пробиться Алекс Албон, Андреа Кими Антонелли, Габриэл Бортолето и Юки Цунода.

