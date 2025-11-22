Ландо Норрис одержал победу в квалификации Гран-при Лас-Вегаса - ОБНОВЛЕНО

Завершилась квалификация Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.
Как сообщает İdman.Biz, победу одержал пилот "Макларена" Ландо Норрис.
Второе место взял четырехкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третий - Карлос Сайнс из "Уильямса".
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация:
Ландо Норрис ("Макларен") - 1:47.934.
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.323.
Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.362.
Джордж Расселл ("Мерседес") +0.869.
Оскар Пиастри ("Макларен") +1.027.
Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.128.
Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.532.
Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.620.
Шарль Леклер ("Скудерия Феррари") +1.938.
Пьер Гасли ("Альпин") +3.606.
09:09
Британский гонщик "Феррари" семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял последнее место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.
Как сообщает İdman.Biz, Хэмилтон стал одним из пятерых гонщиков, не пробившихся во второй сегмент квалификации, показав в первой части сессии 20-е и последнее время.
В общении с командой по радио Хэмилтон констатировал, что на мокрой трассе у него просто не было сцепления с асфальтом.
Помимо Хэмилтона во второй сегмент квалификации не сумели пробиться Алекс Албон, Андреа Кими Антонелли, Габриэл Бортолето и Юки Цунода.