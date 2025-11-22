24 Ноября 2025
RU

Ландо Норрис одержал победу в квалификации Гран-при Лас-Вегаса - ОБНОВЛЕНО

Формула 1
Новости
22 Ноября 2025 10:18
82
Ландо Норрис одержал победу в квалификации Гран-при Лас-Вегаса - ОБНОВЛЕНО

Завершилась квалификация Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz, победу одержал пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Второе место взял четырехкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третий - Карлос Сайнс из "Уильямса".

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация:

Ландо Норрис ("Макларен") - 1:47.934.

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.323.

Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.362.

Джордж Расселл ("Мерседес") +0.869.

Оскар Пиастри ("Макларен") +1.027.

Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.128.

Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.532.

Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.620.

Шарль Леклер ("Скудерия Феррари") +1.938.

Пьер Гасли ("Альпин") +3.606.

09:09

Британский гонщик "Феррари" семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял последнее место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz, Хэмилтон стал одним из пятерых гонщиков, не пробившихся во второй сегмент квалификации, показав в первой части сессии 20-е и последнее время.

В общении с командой по радио Хэмилтон констатировал, что на мокрой трассе у него просто не было сцепления с асфальтом.

Помимо Хэмилтона во второй сегмент квалификации не сумели пробиться Алекс Албон, Андреа Кими Антонелли, Габриэл Бортолето и Юки Цунода.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Леклер близок к переходу из "Феррари" в "Астон Мартин" в 2027 году
18:58
Формула 1

Леклер близок к переходу из "Феррари" в "Астон Мартин" в 2027 году

Монегаск может покинуть итальянскую команду

Подиум Расселла стал 800-м для британцев в Формуле-1
23 Ноября 21:12
Формула 1

Подиум Расселла стал 800-м для британцев в Формуле-1

Британец финишировал вторым
Норрис может досрочно стать чемпионом в Катаре после дисквалификации в Вегасе
23 Ноября 19:18
Формула 1

Норрис может досрочно стать чемпионом в Катаре после дисквалификации в Вегасе

Британцу достаточно опередить Пиастри и Ферстаппена в спринте и гонке

"Макларен" раскрыл аргументы против дисквалификации Норриса и Пиастри
23 Ноября 14:30
Формула 1

"Макларен" раскрыл аргументы против дисквалификации Норриса и Пиастри

Команда ссылалась на дельфинирование и условия трассы, но стюарды отклонили доводы

Руководитель команды "Астон Мартин" отправлен в отставку
23 Ноября 13:35
Формула 1

Руководитель команды "Астон Мартин" отправлен в отставку

Его место может занять Зайдль после серии кадровых потерь в команде

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
Ферстаппен одержал победу на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 09:59
Формула 1

Ферстаппен одержал победу на Гран-при Лас-Вегаса

Норрис стал вторым, Расселл замкнул тройку призеров

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место