Гол Роналду ударом через себя помог "Аль‑Насру" разгромить "Аль‑Халидж" в матче чемпионата Саудовской Аравии - ВИДЕО

"Аль‑Наср" одержал победу над "Аль‑Халиджем" в домашнем матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча в Эр‑Рияде завершилась со счетом 4:1. В составе "Аль‑Насра" мячи забили Жоау Феликс, Уэсли, Садио Мане и Криштиану Роналду, поразивший ворота соперников ударом через себя. У гостей отличился Мурад Аль‑Хавсави.

Для 40‑летнего Роналду гол в ворота "Аль‑Халиджа" стал 954‑м в профессиональной карьере.

"Аль‑Наср" с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, "Аль‑Халидж" (14) идет шестым.

