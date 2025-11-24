"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Эльче" и мадридский "Реал". Игра прошла на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" (Эльче, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Первый мяч в игре забил полузащитник хозяев Алейс Фебас на 53-й минуте. На 78-й минуте защитник "Реала" Дин Хейсен сравнял счет, но через шесть минут Альваро Родригес снова вывел "Эльче" вперед. На 87-й минуте полузащитник гостей Джуд Беллингем установил окончательный счет — 2:2.

После 13 матчей чемпионата Испании мадридский "Реал" набрал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу. "Эльче" заработал 16 очков и располагается на девятой строчке.

