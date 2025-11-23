Жорже Кашкилья: "В этой игре мы были сильнее"

"Мы одержали действительно красивую победу".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил главный тренер "Имишли" Жорже Кашкилья, комментируя выездную победу над "Нефтчи" (3:2) в матче 12-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана.

"Прекрасно понимаем, что "Нефтчи" — серьезный соперник, поэтому подготовка была максимально тщательной. Команда смогла навязать свою игру. Мы изучили тактику "Нефтчи" и ожидали, что появятся свободные зоны, которыми в итоге успешно воспользовались.

Хотя по ходу матча мы уступали, команда продемонстрировала отличную физическую и психологическую готовность. Я очень доволен ее действиями. Обыграть "Нефтчи" на их поле — это показатель характера. Мы проявили его и заслуженно победили. В этой игре мы были сильнее", — подчеркнул Кашкилья.

İdman.Biz