"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались "Буде-Глимт" и "Ювентус". Игра завершилась победой итальянской команды со счетом 2:3.

Счет в матче на 27-й минуте открыл нападающий норвежской команды Оле-Дидрик Бломберг. На 48-й минуте нападающий туринцев Луа Опенда сравнял счет во встрече. На 59-й минуте матча полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни вывел туринцев вперед (1:2). На 87-й минуте пенальти в ворота "Ювентуса" реализовал полузащитник норвежцев Сондре Брунстад, сделав счет 2:2. В добавленное ко второму тайму время нападающий туринцев Джонатан Дэвид вывел свою команду вперед и установил окончательный счет 2:3.

После этой игры "Буде-Глимт" с двумя очками продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы. "Ювентус" с шестью очками занимает на данный момент 21-е место.

İdman.Biz