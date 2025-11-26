"Манчестер Сити" дома проиграл "Байеру" - ВИДЕО

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались "Манчестер Сити" и "Байер". В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру. Игра проходила на стадионе "Этихад" в Манчестере. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 23-й минуте счет открыл полузащитник "Байера" Алехандро Гримальдо. На 55-й минуте нападающий гостей Патрик Шик укрепил их преимущество.

В минувшем туре "Манчестер Сити" разгромил дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:1. "Байер" обыграл "Бенфику" со счетом 1:0.

