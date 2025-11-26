26 Ноября 2025
"Челси" разгромил "Барселону" в матче ЛЧ - ВИДЕО

26 Ноября 2025 02:02
"Челси" разгромил "Барселону" в матче ЛЧ - ВИДЕО

Окончен матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли "Челси" и "Барселона". Победу со счетом 3:0 в этой игре одержали лондонцы.

На четвертой минуте Энцо Фернандес забил за лондонцев, но из-за игры рукой Уэсли Фофана, отдавшего голевой пас, взятие ворот отменили. Позднее игрок каталонцев Ферран Торрес промахнулся, не реализовав опасный момент: мяч прошел рядом со штангой, миновав ворота. На 22-й минуте Энцо Фернандес снова поразил ворота сине-гранатовых, однако уже во второй раз в этой встрече его гол отменили: на этот раз из-за офсайда. На 27-й минуте Жюль Кунде забил в свои ворота и вывел "синих" вперед. На 44-й минуте игрок сине-гранатовых Рональд Араухо получил вторую желтую карточку в этой встрече и был дисквалифицирован. На 51-й минуте был отменен третий мяч английской команды в этой игре: Алехандро Гарначо, передавший мяч Андрею Сантосу, оказался в офсайде. На 55-й минуте Эстевао Виллиан забил второй мяч лондонцев в этой встрече. На 74-й минуте гол Лиама Делапа сделал счет 3:0 в пользу хозяев поля.

После этой игры "синие" с 10 очками располагаются в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, сине-гранатовые с семью очками находятся в средней ее части.

İdman.Biz

