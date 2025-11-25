26 Ноября 2025
ФИФА представила финальные посевные корзины в преддверии жеребьевки ЧМ-2026

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала окончательные посевные корзины перед жеребьевкой чемпионата мира 2026 года, которая состоится 5 декабря.

Как сообщает İdman.Biz, в процессе жеребьевки группы на мировое первенство будут определяться из сборных в четырех корзинах.

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Европейский плей-офф. Путь A (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния), Европейский плей-офф. Путь B (Украина/Швеция/Польша/Албания), Европейский плей-офф. Путь C (Турция/Румыния/Словакия/Косово), Европейский плей-офф. Путь D (Дания/Македония/Чехия/Ирландия), Межконтинентальные стыковые матчи. Путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), Межконтинентальные стыковые матчи. Путь 2 (Боливия/Суринам/Ирак).

İdman.Biz

