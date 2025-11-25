"С "Имарета" в Европу: Премьера финальной части документального фильма о "Карабахе" – ВИДЕО

Сегодня на официальном YouTube-канале Бакинского медиа-центра состоится премьера третьей, заключительной части документального фильма "ФК "Карабах" – 30 сезонов в пути".
Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в публикации инновационной медиакомпании в соцсети Instagram.
В посте отмечается, что трехсерийный документальный проект охватывает достижения "Карабаха" как в национальном чемпионате, так и на международной арене. Особое внимание уделено судьбе стадиона "Имарет" после оккупации Агдама, а также трогательным воспоминаниям ветеранов клуба.
"Зрители увидят эксклюзивные интервью с иностранными журналистами и футболистами, которые делятся своими впечатлениями о клубе "Карабах" и его историческом стадионе. Финальная часть, получившая название "Справедливость", рассказывает о растущем уважении к команде в мировом футбольном сообществе.
"Карабах" регулярно участвует в европейских турнирах, демонстрируя зрелищную и запоминающуюся игру против сильных соперников. В фильме затрагиваются и непростые моменты – случаи судейской несправедливости, с которыми сталкивался клуб. Однако принципиальная позиция команды и ее главного тренера, верность принципам фэйр-плей вызывают позитивный отклик в международном футбольном сообществе.
Премьера заключительной части фильма состоится сегодня в 21:00 на официальном YouTube-канале Бакинского медиа-центра", - говорится в публикации.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Юношеская лига УЕФА: матч "Карабах" - "Наполи" был приостановлен на полчаса - ОБНОВЛЕНО
Всему виной - неблагоприятные погодные условия
Аморим не согласен с решением удалить игрока "Эвертона" Гейе за стычку с одноклубником
Рулевой "МЮ" надеется, что его игроки дерутся друг с другом, когда теряют мяч
"Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" оштрафованы после матча XII тура Премьер-лиги
Нахчыванский клуб заплатит 2500 манатов, а Товуз Туран - 5700 манатов
ЧЕ-2026: сборная Азербайджана U-19 проиграла словенской команде - ОБНОВЛЕНО
Девушки уступили 0:2 в Струмице
"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"