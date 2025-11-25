25 Ноября 2025
"С "Имарета" в Европу: Премьера финальной части документального фильма о "Карабахе" – ВИДЕО

25 Ноября 2025 14:44
"С "Имарета" в Европу: Премьера финальной части документального фильма о "Карабахе" – ВИДЕО

Сегодня на официальном YouTube-канале Бакинского медиа-центра состоится премьера третьей, заключительной части документального фильма "ФК "Карабах" – 30 сезонов в пути".

Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в публикации инновационной медиакомпании в соцсети Instagram.

В посте отмечается, что трехсерийный документальный проект охватывает достижения "Карабаха" как в национальном чемпионате, так и на международной арене. Особое внимание уделено судьбе стадиона "Имарет" после оккупации Агдама, а также трогательным воспоминаниям ветеранов клуба.

"Зрители увидят эксклюзивные интервью с иностранными журналистами и футболистами, которые делятся своими впечатлениями о клубе "Карабах" и его историческом стадионе. Финальная часть, получившая название "Справедливость", рассказывает о растущем уважении к команде в мировом футбольном сообществе.

"Карабах" регулярно участвует в европейских турнирах, демонстрируя зрелищную и запоминающуюся игру против сильных соперников. В фильме затрагиваются и непростые моменты – случаи судейской несправедливости, с которыми сталкивался клуб. Однако принципиальная позиция команды и ее главного тренера, верность принципам фэйр-плей вызывают позитивный отклик в международном футбольном сообществе.

Премьера заключительной части фильма состоится сегодня в 21:00 на официальном YouTube-канале Бакинского медиа-центра", - говорится в публикации.

İdman.Biz

