Колумбийский защитник "Имишли": "Секрет успеха - это ежедневная и последовательная работа"

"Я считаю, что мы сыграли на высоком уровне против такого сильного соперника, как "Нефтчи", и итоговый результат стал явным показателем единства и решимости нашей команды", - заявил колумбийский защитник "Имишли" Эдвин Бангуэра, забивший победный гол своей команды в матче XII тура Премьер-лиги против "Нефтчи".

"Конечно, я рад, что забил победный гол, но больше меня радует крупная победа команды. Никто не ожидал такого результата от нас. Я верю, что секрет успеха - это ежедневная, спокойная и последовательная работа. Мы все работаем именно ради таких моментов, и, как я уже сказал, основой этого успеха стали наша вера, единство и самоотдача. А результат стал наглядным подтверждением этого", - заявил он в интервью sport24.az.

Отметим, что лидер чемпионата "Карабах" опережает "Нефтчи" на 11 очков, а клуб с 15 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице. "Имишли" с таким же количеством очков располагается на седьмой позиции.

İdman.Biz