25 Ноября 2025
RU

Колумбийский защитник "Имишли": "Секрет успеха - это ежедневная и последовательная работа"

Футбол
Новости
25 Ноября 2025 14:30
23
Колумбийский защитник "Имишли": "Секрет успеха - это ежедневная и последовательная работа"

"Я считаю, что мы сыграли на высоком уровне против такого сильного соперника, как "Нефтчи", и итоговый результат стал явным показателем единства и решимости нашей команды", - заявил колумбийский защитник "Имишли" Эдвин Бангуэра, забивший победный гол своей команды в матче XII тура Премьер-лиги против "Нефтчи".

"Конечно, я рад, что забил победный гол, но больше меня радует крупная победа команды. Никто не ожидал такого результата от нас. Я верю, что секрет успеха - это ежедневная, спокойная и последовательная работа. Мы все работаем именно ради таких моментов, и, как я уже сказал, основой этого успеха стали наша вера, единство и самоотдача. А результат стал наглядным подтверждением этого", - заявил он в интервью sport24.az.

Отметим, что лидер чемпионата "Карабах" опережает "Нефтчи" на 11 очков, а клуб с 15 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице. "Имишли" с таким же количеством очков располагается на седьмой позиции.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Юношеская лига УЕФА: матч "Карабах" - "Наполи" был приостановлен на полчаса - ОБНОВЛЕНО
19:38
Футбол

Юношеская лига УЕФА: матч "Карабах" - "Наполи" был приостановлен на полчаса - ОБНОВЛЕНО

Всему виной - неблагоприятные погодные условия

Аморим не согласен с решением удалить игрока "Эвертона" Гейе за стычку с одноклубником
19:04
Мировой футбол

Аморим не согласен с решением удалить игрока "Эвертона" Гейе за стычку с одноклубником

Рулевой "МЮ" надеется, что его игроки дерутся друг с другом, когда теряют мяч
В Италии ограбили дом Джейми Варди
18:48
Мировой футбол

В Италии ограбили дом Джейми Варди

В ограблении принимали участие как минимум три человека
"Сабах" получил предупреждение от АФФА
18:32
Футбол

"Сабах" получил предупреждение от АФФА

Футболист "Сумгайыта" получил дисквалификацию на один матч
"Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" оштрафованы после матча XII тура Премьер-лиги
18:04
Футбол

"Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" оштрафованы после матча XII тура Премьер-лиги

Нахчыванский клуб заплатит 2500 манатов, а Товуз Туран - 5700 манатов

ЧЕ-2026: сборная Азербайджана U-19 проиграла словенской команде - ОБНОВЛЕНО
17:41
Футбол

ЧЕ-2026: сборная Азербайджана U-19 проиграла словенской команде - ОБНОВЛЕНО

Девушки уступили 0:2 в Струмице
Бриллиант Дадашева: "Думаю, что "Карабах" не проиграет в Неаполе" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17:37
Футбол

Бриллиант Дадашева: "Думаю, что "Карабах" не проиграет в Неаполе" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Народная артистка верит в результативную ничью

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается