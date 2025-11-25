Итальянские СМИ перед матчем “Наполи” - "Карабах": “главная сенсация и революция” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Итальянские СМИ продолжают восхвалять агдамский “Карабах” перед матчем с “Наполи” в рамках V тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Как передает İdman.Biz, местные издания пишут, что сегодня "Карабах" одна из самых впечатляющих команд турнира.

Так, в аналитике CalcioNapoli1926 отмечается: "Это откровение нынешней Лиги чемпионов. После четырех туров у "Карабаха" семь очков - столько же, сколько у "Челси", "Барселоны" и "Аталанты".

Журналисты подчеркивают, что таблица группы выглядит неожиданно: азербайджанцы находятся выше "Наполи" и уже успели обыграть "Бенфику" (3:2) и "Копенгаген" (2:0), а также сыграли вничью с "Челси" (2:2). В превью La Gazzetta dello Sport говорится: "Семь очков в первых четырех матчах - этого уже достаточно, чтобы назвать "Карабах" главной сенсацией первой части турнира".

В итальянских публикациях много внимания уделяется структуре и философии азербайджанского клуба. Отмечается, что "Карабах" строит успех не на больших бюджетах, а на стабильности, долгосрочном подходе и сильной команде. Areanapoli пишет: "Команда Гурбана Гурбанова - пример четкой организации и коллективной дисциплины. Это проект, который развивается годами и дает результаты".

Выделяют в Италии и еврокубковую форму агдамцев. В материале CalcioNapoli24 подчеркивается: "Азербайджанский клуб проиграл лишь два из десяти европейских матчей в этом сезоне. Остальные - победы и ничья. Это стабильная и уверенная команда".

Особое внимание журналисты уделяют атакующей линии "Карабаха". Леандро Андраде называют самым опасным игроком, способным решать эпизоды индивидуально, а дуэт Андраде - Дуран - главным источником угроз для любого соперника.

Общий тон итальянских публикаций однозначен: матч в Неаполе не будет встречей с удобным оппонентом. "Карабах" рассматривается как команда, которая не просто удивляет, а создает настоящую маленькую революцию в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, матч “Наполи” – “Карабах” состоится сегодня в Неаполе на местном стадионе имени Диего Марадоны и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

Теймур Тушиев

İdman.Biz