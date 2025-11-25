Что мешает Юрию Вернидубу возглавить "Нефтчи" прямо сейчас и когда это может произойти?

Украинский тренер Юрий Вернидуб, по сообщению ряда СМИ, остается главным кандидатом на пост наставника "Нефтчи" после увольнения Самира Абасова.

Однако, как передает İdman.Biz, его назначение прямо сейчас упирается не в футбольные, а в юридические и личные обстоятельства.

По информации украинского журналиста Михаила Спиваковского, к 59-летнему Вернидубу обращались сразу несколько зарубежных клубов, в том числе болгарский "Лудогорец", а также есть вариант из Азербайджана, который он напрямую связывает с "Нефтчи".

Сам же специалист придерживается принципиальной позиции: не покидать Украину без официального разрешения властей или до тех пор, пока ему не исполнится 60 лет - эта дата приходится на 22 января 2026 года.

Данная позиция накладывается на действующие в Украине ограничения военного времени. Согласно законодательству, мужчины призывного возраста до 60 лет не могут свободно выезжать за границу, если состоят на воинском учете. Вернидуб не скрывает, что является военнообязанным.

Ранее в интервью украинским СМИ он прямо говорил, что "никуда не сможет уехать из Украины, потому что является военнообязанным" и сейчас находится в творческом отпуске, не ведя переговоров о работе за пределами страны. Покинуть Украину он может только при наличии специального разрешения либо после достижения 60-летнего возраста.

Важно и то, что военная тема для Вернидуба не является формальностью. В первые дни полномасштабного вторжения он покинул пост главного тренера "Шерифа", вернулся в Украину, вступил в территориальную оборону, затем - в Вооруженные силы, где служил в артиллерийском подразделении. Лишь после этого он вернулся к тренерской работе, возглавив "Кривбасс", который довел до бронзовых медалей УПЛ.

Еще в 2022 году, когда он уже фигурировал среди кандидатов на пост главного тренера "Нефтчи", украинский специалист в интервью азербайджанским СМИ подчеркивал, что останется на фронте до конца войны и не готов к переезду в Баку, пока идут боевые действия.

Сейчас ситуация несколько иная: Вернидуб уже вернулся в профессиональный футбол и недавно покинул "Кривбасс". Однако его статус военнообязанного и собственный принцип не покидать Украину без официального разрешения остаются главными препятствиями для его немедленного назначения в "Нефтчи". Формально дорога в Баку для 59-летнего тренера откроется либо в случае получения разрешения на выезд, либо после 22 января 2026 года, когда он достигнет 60 лет и выйдет из возрастной категории, на которую распространяются жесткие ограничения военного времени.

Таким образом, даже если "Нефтчи" продолжит рассматривать Юрия Вернидуба как приоритетного кандидата, его возможное назначение выглядит скорее среднесрочной перспективой. Точные сроки будут зависеть не только от желания сторон, но и от решений украинских властей, а также от того, сохранится ли вакансия в бакинском клубе к моменту, когда тренер юридически и по собственной совести будет готов покинуть Украину.

Напомним, после отставки Самира Абасова исполняющим обязанности главного тренера "Нефтчи" назначен Санан Гурбанов.

Теймур Тушиев

İdman.Biz