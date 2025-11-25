25 Ноября 2025
RU

Что мешает Юрию Вернидубу возглавить "Нефтчи" прямо сейчас и когда это может произойти?

Футбол
Новости
25 Ноября 2025 17:15
59
Что мешает Юрию Вернидубу возглавить "Нефтчи" прямо сейчас и когда это может произойти?

Украинский тренер Юрий Вернидуб, по сообщению ряда СМИ, остается главным кандидатом на пост наставника "Нефтчи" после увольнения Самира Абасова.

Однако, как передает İdman.Biz, его назначение прямо сейчас упирается не в футбольные, а в юридические и личные обстоятельства.

По информации украинского журналиста Михаила Спиваковского, к 59-летнему Вернидубу обращались сразу несколько зарубежных клубов, в том числе болгарский "Лудогорец", а также есть вариант из Азербайджана, который он напрямую связывает с "Нефтчи".

Сам же специалист придерживается принципиальной позиции: не покидать Украину без официального разрешения властей или до тех пор, пока ему не исполнится 60 лет - эта дата приходится на 22 января 2026 года.

Данная позиция накладывается на действующие в Украине ограничения военного времени. Согласно законодательству, мужчины призывного возраста до 60 лет не могут свободно выезжать за границу, если состоят на воинском учете. Вернидуб не скрывает, что является военнообязанным.

Ранее в интервью украинским СМИ он прямо говорил, что "никуда не сможет уехать из Украины, потому что является военнообязанным" и сейчас находится в творческом отпуске, не ведя переговоров о работе за пределами страны. Покинуть Украину он может только при наличии специального разрешения либо после достижения 60-летнего возраста.

Важно и то, что военная тема для Вернидуба не является формальностью. В первые дни полномасштабного вторжения он покинул пост главного тренера "Шерифа", вернулся в Украину, вступил в территориальную оборону, затем - в Вооруженные силы, где служил в артиллерийском подразделении. Лишь после этого он вернулся к тренерской работе, возглавив "Кривбасс", который довел до бронзовых медалей УПЛ.

Еще в 2022 году, когда он уже фигурировал среди кандидатов на пост главного тренера "Нефтчи", украинский специалист в интервью азербайджанским СМИ подчеркивал, что останется на фронте до конца войны и не готов к переезду в Баку, пока идут боевые действия.

Сейчас ситуация несколько иная: Вернидуб уже вернулся в профессиональный футбол и недавно покинул "Кривбасс". Однако его статус военнообязанного и собственный принцип не покидать Украину без официального разрешения остаются главными препятствиями для его немедленного назначения в "Нефтчи". Формально дорога в Баку для 59-летнего тренера откроется либо в случае получения разрешения на выезд, либо после 22 января 2026 года, когда он достигнет 60 лет и выйдет из возрастной категории, на которую распространяются жесткие ограничения военного времени.

Таким образом, даже если "Нефтчи" продолжит рассматривать Юрия Вернидуба как приоритетного кандидата, его возможное назначение выглядит скорее среднесрочной перспективой. Точные сроки будут зависеть не только от желания сторон, но и от решений украинских властей, а также от того, сохранится ли вакансия в бакинском клубе к моменту, когда тренер юридически и по собственной совести будет готов покинуть Украину.

Напомним, после отставки Самира Абасова исполняющим обязанности главного тренера "Нефтчи" назначен Санан Гурбанов.

Теймур Тушиев

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Юношеская лига УЕФА: матч "Карабах" - "Наполи" был приостановлен на полчаса - ОБНОВЛЕНО
19:38
Футбол

Юношеская лига УЕФА: матч "Карабах" - "Наполи" был приостановлен на полчаса - ОБНОВЛЕНО

Всему виной - неблагоприятные погодные условия

Аморим не согласен с решением удалить игрока "Эвертона" Гейе за стычку с одноклубником
19:04
Мировой футбол

Аморим не согласен с решением удалить игрока "Эвертона" Гейе за стычку с одноклубником

Рулевой "МЮ" надеется, что его игроки дерутся друг с другом, когда теряют мяч
В Италии ограбили дом Джейми Варди
18:48
Мировой футбол

В Италии ограбили дом Джейми Варди

В ограблении принимали участие как минимум три человека
"Сабах" получил предупреждение от АФФА
18:32
Футбол

"Сабах" получил предупреждение от АФФА

Футболист "Сумгайыта" получил дисквалификацию на один матч
"Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" оштрафованы после матча XII тура Премьер-лиги
18:04
Футбол

"Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" оштрафованы после матча XII тура Премьер-лиги

Нахчыванский клуб заплатит 2500 манатов, а Товуз Туран - 5700 манатов

ЧЕ-2026: сборная Азербайджана U-19 проиграла словенской команде - ОБНОВЛЕНО
17:41
Футбол

ЧЕ-2026: сборная Азербайджана U-19 проиграла словенской команде - ОБНОВЛЕНО

Девушки уступили 0:2 в Струмице
Бриллиант Дадашева: "Думаю, что "Карабах" не проиграет в Неаполе" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17:37
Футбол

Бриллиант Дадашева: "Думаю, что "Карабах" не проиграет в Неаполе" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Народная артистка верит в результативную ничью

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается