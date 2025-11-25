ЧЕ-2026: сборная Азербайджана U-19 проиграла словенской команде - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футболу среди девушек до 19 лет провела свой первый матч отборочного этапа чемпионата Европы 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, команда, выступающая в группе V Лиги B, в городе Струмица (Северная Македония) встретилась со сверстницами из Словении.

Встреча на стадионе "Кукуш" завершилась победой словенской команды со счетом 2:0.

Следующий матч группы U-19 сборная Азербайджана проведет 28 ноября против команды Северной Македонии.

Сегодня женская сборная Азербайджана до 19 лет проведет свой первый матч отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Хабиба Агаева, выступающая в группе V Лиги B, сыграет со сборной Словении.

Встреча пройдет на стадионе Кукуш в городе Струмица (Северная Македония) и начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Отметим, что следующий матч сборная проведет 28 ноября против команды Северной Македонии.

