12 Марта 2026
RU

Три азербайджанские спортсменки выйдут на ковер ЧЕ U23

Борьба
Новости
12 Марта 2026 09:45
25
Три азербайджанские спортсменки выйдут на ковер ЧЕ U23

На чемпионате Европы U23 по борьбе в сербском Зренянине сегодня выступят еще представительницы сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертый день турнира борьбу начнут Наргиз Самедова (53 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Захра Керимзаде (72 кг).

Самедова стартует с четвертьфинала, где встретится с представительницей Литвы Вестиной Данисевичюс. Мамедова и Керимзаде начнут выступление с квалификационного раунда.

Также сегодня состоятся финальные поединки с участием азербайджанских спортсменок. Гюльтекин Ширинова (55 кг) поборется за "золото" с представительницей Венгрии Гердой Терек, а Гюнай Гурбанова (59 кг) в решающей схватке встретится с белорусской спортсменкой Мартой Гетмановой.

Отметим, что ранее на турнире азербайджанские борцы вольного стиля уже завоевали ряд медалей. Али Цокаев (92 кг) стал чемпионом Европы, Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Васиф Багиров (57 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) выиграли серебряные награды. Бронзовыми призерами стали Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) и Зафар Алиев (97 кг).

Чемпионат Европы U23 завершится 15 марта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Али Цокаев: "Это моя первая золотая медаль на ЧЕ"
03:00
Борьба

Али Цокаев: "Это моя первая золотая медаль на ЧЕ"

Азербайджанский борец поделился эмоциями после победы на ЧЕ U-23

Сборная Азербайджана заняла второе место на ЧЕ U-23 по борьбе
00:15
Борьба

Сборная Азербайджана заняла второе место на ЧЕ U-23 по борьбе

Вольники завоевали восемь медалей на турнире в Сербии

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Определились первые финалисты юношеского чемпионата Азербайджана по борьбе
11 Марта 21:30
Борьба

Определились первые финалисты юношеского чемпионата Азербайджана по борьбе

В Газахе проходит национальное первенство среди спортсменов до 15 лет

Две азербайджанские спортсменки вышли в финал чемпионата Европы U-23 по борьбе
11 Марта 20:39
Борьба

Две азербайджанские спортсменки вышли в финал чемпионата Европы U-23 по борьбе - ОБНОВЛЕНО

Гурбанова и Ширинова поборятся за золото молодежного континентального первенства

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
9 Марта 16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле