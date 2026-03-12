Три азербайджанские спортсменки выйдут на ковер ЧЕ U23

На чемпионате Европы U23 по борьбе в сербском Зренянине сегодня выступят еще представительницы сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертый день турнира борьбу начнут Наргиз Самедова (53 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Захра Керимзаде (72 кг).

Самедова стартует с четвертьфинала, где встретится с представительницей Литвы Вестиной Данисевичюс. Мамедова и Керимзаде начнут выступление с квалификационного раунда.

Также сегодня состоятся финальные поединки с участием азербайджанских спортсменок. Гюльтекин Ширинова (55 кг) поборется за "золото" с представительницей Венгрии Гердой Терек, а Гюнай Гурбанова (59 кг) в решающей схватке встретится с белорусской спортсменкой Мартой Гетмановой.

Отметим, что ранее на турнире азербайджанские борцы вольного стиля уже завоевали ряд медалей. Али Цокаев (92 кг) стал чемпионом Европы, Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Васиф Багиров (57 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) выиграли серебряные награды. Бронзовыми призерами стали Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) и Зафар Алиев (97 кг).

Чемпионат Европы U23 завершится 15 марта.