Финал чемпионата Минейро закончился массовой дракой и рекордом удалений - ВИДЕО

Финал чемпионата штата Минас-Жерайс между "Крузейро" и "Атлетико Минейро", завершился грандиозным скандалом. Как сообщает İdman.Biz, после финального свистка арбитр Матеус Кандансан зафиксировал в протоколе 23 прямые красные карточки, что стало абсолютным рекордом в истории бразильского футбола.
Конфликт вспыхнул на последних секундах компенсированного времени при счете 1:0 в пользу "Крузейро" (гол на 59-й минуте забил Кайо Жорже). Поводом послужил инцидент в штрафной площади "Атлетико": вратарь Эверсон после столкновения с полузащитником "Крузейро" Кристианом Алвесом повалил соперника на газон и ударил его коленом в лицо. Это спровоцировало цепную реакцию: игроки обеих команд, включая запасных и членов тренерского штаба, устроили массовое побоище.
В ходе драки, продолжавшейся более десяти минут, были зафиксированы многочисленные случаи насилия. 39-летний нападающий "Атлетико" Халк ударил со спины в затылок игрока "Крузейро" Лукаса Ромеро, сбив его с ног. В ответ защитник "лис" Лукас Вильяльба нанес Халку удар ногой в прыжке. Матч был приостановлен и возобновлен лишь после того, как на поле вышли наряды военной полиции для усмирения участников.
Согласно официальному рапорту арбитра, поле покинули 23 человека. Со стороны "Крузейро" удалены 12 игроков: Кассио, Фагнер, Фабрисиу Бруно, Жоау Марсело, Вильяльба, Кауа Пратес, Кристиан, Лукас Ромеро, Матеус Энрике, Уоласе, Жерсон и Кайо Жорже. Со стороны "Атлетико Минейро" — 11 игроков: Эверсон, Габриэл Делфим, Пресиадо, Льянко, Руан Трессольди, Хуниор Алонсо, Ренан Лоди, Алан Франко, Алан Минда, Кассьерра и Халк. Данный инцидент побил предыдущий национальный рекорд Бразилии, установленный в 1954 году в матче "Португеза" — "Ботафого" (22 удаления).
