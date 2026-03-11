11 Марта 2026
"Коламбус Крю": "Нариман хорошо адаптируется в клубе" - ВИДЕО

11 Марта 2026 11:11
Нападающий сборной Азербайджана по футболу Нариман Ахундзаде приступил к тренировкам в составе своего нового клуба "Коламбус Крю". Игрок провел первое занятие в расположении американской команды после завершения трансфера.

Как сообщает İdman.Biz, кадры с занятия были опубликованы на официальной странице американского клуба в Instagram.

"Нариман хорошо адаптируется в клубе", - говорится в публикации "Коламбус Крю".

Отметим, что Ахундзаде перешел в клуб из США в зимнее трансферное окно и уже включен в общую группу для подготовки к предстоящим матчам регулярного чемпионата МЛС. Контракт Ахундзаде с "Коламбус Крю" рассчитан до лета 2029 года.

