1/8 ЛЧ: "Манчестер Сити" едет в Мадрид, "Челси" - в Париж

Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА продолжается первый этап 1/8 финала. Основное внимание приковано к Мадриду и Парижу, где пройдут матчи главных фаворитов турнира.

Как сообщает İdman.Biz, центральной встречей вечера станет битва на "Сантьяго Бернабеу" между "Реалом" и "Манчестер Сити". Команда Альваро Арбелоа подходит к игре с серьезными потерями: из-за травм вне заявки остались Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Родриго. Ожидается, что в атаке выйдет молодой воспитанник Гонсало Гарсия, а в защите мадридцы сделают ставку на Трента Александера-Арнольда, которому предстоит сдерживать Антуана Семеньо. "Горожане" Хосепа Гвардиолы прибыли в Испанию в сильнейшем составе во главе с Эрлингом Холандом, который уже забил 29 голов в этом сезоне. В текущем розыгрыше "Сити" уже побеждал "Реал" на их поле со счетом 2:1 на общем этапе.

Параллельно в Париже действующий триумфатор турнира "ПСЖ" примет лондонский "Челси". Команда Луиса Энрике выйдет с атакующей связкой Хвичи Кварацхелии и Брэдли Барколя. Противостоять им будет "Челси" Лиама Розениора, который выиграл 10 из последних 15 матчей. Лондонцы рассчитывают на результативность Жоао Педро, отличившегося 13 раз в последних 12 играх. Эксперты отмечают необычную деталь: Розениор внедрил практику "командных объятий" перед вводом мяча, что стало визитной корпоративной карточкой обновленных "синих".

На фоне топ-противостояний в Германии и Норвегии также пройдут важные встречи. "Арсенал" Микеля Артеты, ставший первой командой в истории нового формата ЛЧ с идеальным показателем в 8 побед на общем этапе, сыграет в гостях против леверкузенского "Байера". "Канониры" везут в Германию Виктора Дьёкереша, тогда как тренер хозяев Каспер Юльманн делает ставку на Патрика Шика и Алеиша Гарсию. За полярным кругом норвежский "Буде-Глимт", сенсационно выбивший "Интер", примет лиссабонский "Спортинг". Португальцы сыграют без дисквалифицированных Максимилиано Араухо и Педру Гонсалвеша, что уравнивает шансы команд на успех.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, первые матчи

11 марта

21:45. "Байер" (Германия) - "Арсенал" (Англия)

23:59. "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Спортинг" (Португалия)

23:59. "ПСЖ" (Франция) - "Челси" (Англия)

23:59. "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)