Киммих: "Никогда не видел такой поддержки при 1:6"

Капитан мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих поделился впечатлениями от победы над "Аталантой" (6:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в Бергамо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, опытный полузащитник остался доволен выступлением своей команды.

"Нам понадобилось около пяти минут, чтобы полностью войти в игру. После этого мы начали создавать опасные моменты одну за другой. Мы знали, что способны создать серьезные проблемы сопернику", - сказал Киммих.

Полузащитник отдельно отметил атмосферу на стадионе: "Никогда не видел, чтобы болельщики с такой страстью поддерживали своих игроков при поражении 1:6. Это впечатляет и многое говорит об атмосфере на этом стадионе".

Отметим, что "Бавария" контролировала игру с первых минут и забила шесть безответных мячей, продемонстрировав доминирование в атаке и эффективность в завершении. Ответный матч между "Аталантой" и "Баварией" состоится 18 марта в Мюнхене