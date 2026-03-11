11 Марта 2026
RU

Киммих: "Никогда не видел такой поддержки при 1:6"

Мировой футбол
Новости
11 Марта 2026 10:56
15
Киммих: "Никогда не видел такой поддержки при 1:6"

Капитан мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих поделился впечатлениями от победы над "Аталантой" (6:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в Бергамо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, опытный полузащитник остался доволен выступлением своей команды.

"Нам понадобилось около пяти минут, чтобы полностью войти в игру. После этого мы начали создавать опасные моменты одну за другой. Мы знали, что способны создать серьезные проблемы сопернику", - сказал Киммих.

Полузащитник отдельно отметил атмосферу на стадионе: "Никогда не видел, чтобы болельщики с такой страстью поддерживали своих игроков при поражении 1:6. Это впечатляет и многое говорит об атмосфере на этом стадионе".

Отметим, что "Бавария" контролировала игру с первых минут и забила шесть безответных мячей, продемонстрировав доминирование в атаке и эффективность в завершении. Ответный матч между "Аталантой" и "Баварией" состоится 18 марта в Мюнхене

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ламин Ямаль установил рекорд "Барселоны" в ЛЧ
11:26
Мировой футбол

Ламин Ямаль установил рекорд "Барселоны" в ЛЧ

Точный удар испанца на последних секундах вошел в историю каталонского клуба
"Коламбус Крю": "Нариман хорошо адаптируется в клубе" - ВИДЕО
11:11
Мировой футбол

"Коламбус Крю": "Нариман хорошо адаптируется в клубе" - ВИДЕО

Ахундзаде провел первую тренировку в новой команде

Нариман Ахундзаде обратился к болельщикам "Коламбус Крю"
10:14
Мировой футбол

Нариман Ахундзаде обратился к болельщикам "Коламбус Крю" - ВИДЕО

Форвард сборной Азербайджана передал короткое сообщение из лагеря клуба
1/8 ЛЧ: "Манчестер Сити" едет в Мадрид, "Челси" - в Париж
09:45
Мировой футбол

1/8 ЛЧ: "Манчестер Сити" едет в Мадрид, "Челси" - в Париж

В столицах Испании и Франции пройдут матчи главных фаворитов турнира
Неймар пропустит матч в день рождения сестры 10-й раз за 12 лет
09:30
Мировой футбол

Неймар пропустит матч в день рождения сестры 10-й раз за 12 лет - ФОТО

Бразилец не сыграет против "Мирасола" из-за мышечной усталости
"Наполи" хочет предложить новый контракт Мактоминею
08:12
Мировой футбол

"Наполи" хочет предложить новый контракт Мактоминею

Мактоминей является одним из ключевых исполнителей команды

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран
Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
9 Марта 16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле