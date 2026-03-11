Ламин Ямаль установил рекорд "Барселоны" в ЛЧ

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль вошел в историю каталонского клуба, реализовав 11-метровый удар в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ньюкасл Юнайтед" (1:1). Точный удар испанца на последних секундах встречи позволил команде избежать поражения в Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на аналитический портал Opta, гол был забит на отметке 95:50. Это самый поздний пенальти, реализованный игроком "Барселоны" за все время выступлений в главном европейском клубном турнире. Одиннадцатиметровый был назначен за фол защитника "сорок" Малика Тиава на Дани Ольмо в компенсированное время второго тайма. До этого момента "Ньюкасл" вел в счете благодаря голу Харви Барнса на 86-й минуте.

Ответный поединок между командами запланирован на 18 марта. Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Спотифай Камп Ноу", где определится участник четвертьфинала.