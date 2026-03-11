Родриго поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы - ФОТО

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Родриго успешно перенес хирургическое вмешательство. Футболист обратился к болельщикам после операции, заявив о начале нового этапа в своей карьере и жизни.

Как сообщает İdman.Biz, бразилец выразил благодарность за поддержку в своих социальных сетях.

"Сегодня начинается новая история. Рождается новый Родриго. Я готов пройти через весь этот процесс и принять благословения Бога в своей жизни. Очень благодарен за каждое сообщение поддержки. Слава богу, операция прошла успешно!", — написал игрок.

Медицинский штаб мадридцев подтвердил, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений под руководством доктора Мануэля Лейеса. Ожидается, что процесс реабилитации Родриго займет около 9 месяцев. Таким образом, вингер не поможет команде в решающих матчах Лиги чемпионов и пропустит летний Кубок Америки в составе сборной Бразилии. Клуб уже выразил полную поддержку игроку, подчеркнув, что его возвращение на поле ожидается к началу следующего сезона.

Травма колена, полученная в игре с "Осасуной", стала самой тяжелой в карьере 25-летнего бразильца. В текущем сезоне до повреждения Родриго успел отметиться 3 голами и 2 ассистами в Ла Лиге.