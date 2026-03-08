8 Марта 2026
Азербайджанские дзюдоисты выступят в последний день Гран-при в Австрии

8 Марта 2026 12:00
Сегодня в австрийском Линце завершится турнир серии Гран-при по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный день соревнований на татами выйдут еще два представителя сборной Азербайджана.

В весовой категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури встретится с поляком Якубом Сордилом, а Джамал Гамзатханов поборется с британцем Уэсли Гриниджем.

Отметим, что в активе сборной Азербайджана три медали. Руслан Пашаев (66 кг) завоевал золотую награду, Вусал Галандарзаде (81 кг) стал серебряным призером, а Омар Раджабли (81 кг) добыл бронзу.

İdman.Biz
