7 Марта 2026
Рашад Набиев поздравил Руслана Пашаева с золотом Гран-при в Линце - ФОТО

Дзюдо
7 Марта 2026 14:06
Рашад Набиев поздравил Руслана Пашаева с золотом Гран-при в Линце

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил Руслана Пашаева с завоеванием золотой медали на Гран-при в Линце. Спортсмен одержал победу в весовой категории до 66 кг.

Как сообщает İdman.Biz, глава федерации опубликовал поздравление в своем аккаунте в социальной сети.

"Поздравляю нашего дзюдоиста с этим знаменательным достижением и желаю удачи всем спортсменам, которые в ближайшие дни выйдут на татами", — сказал Набиев.

Отметим, что Азербайджан на Гран-при в Линце представляют семь дзюдоистов. Пашаев стал первым представителем страны, завоевавшим золотую медаль на данном турнире.

Напомним, что Гран-при в Линце проводится под эгидой Европейского союза дзюдо (EJU) и является частью системы отбора на крупные международные старты. Турнир собирает сильнейших атлетов континента для борьбы за рейтинговые очки и международный опыт.

