Тренер объяснил, почему Хидаят Гейдаров не смог согнать вес

Олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров не выступил на турнире серии Большой шлем в Ташкенте из-за того, что не смог уложиться в весовую категорию.

"Перед турниром он уехал в Испанию проводить мастер-класс. Провел там неделю, а на следующий день после возвращения из Мадрида уже вылетел в Ташкент. Поэтому и не успел согнать вес", - сказал его первый тренер Тарлан Гасанов в комментарии prosport.az.

По словам специалиста, спортсмен оказался без должного контроля и превысил лимит веса примерно на 700 граммов, из-за чего не смог выйти на татами.

Гасанов также отметил, что не согласен с наказанием, которое было применено к дзюдоисту.

"Я считаю, что наказывать его за это не стоило. Это ведь не чемпионат Европы и не чемпионат мира. Такое в спорте бывает", - заявил тренер.