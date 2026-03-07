В Анталье стартовал Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек

Сегодня в турецкой Анталье начался Кубок Европы по дзюдо среди спортсменов юношеского возраста. Турнир собрал молодых атлетов со всего континента для борьбы за рейтинговые очки и международный опыт.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, страну на соревнованиях представляют 22 дзюдоиста в 10 весовых категориях.

Отметим, что в составе делегации — 3 юноши и 19 девушек. Соревнования проводятся под эгидой Европейского союза дзюдо (EJU) и являются частью системы отбора на крупные международные старты среди спортсменов юношеского возраста.

Напомним, что Кубок Европы в Анталье продлится несколько дней. По итогам турнира будут определены победители и призеры в каждой весовой категории, а азербайджанские спортсмены получат возможность проверить свою готовность к предстоящим чемпионатам мира и Европы среди юношей.