7 Марта 2026
RU

В Анталье стартовал Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек

Дзюдо
Новости
7 Марта 2026 12:46
11
В Анталье стартовал Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек

Сегодня в турецкой Анталье начался Кубок Европы по дзюдо среди спортсменов юношеского возраста. Турнир собрал молодых атлетов со всего континента для борьбы за рейтинговые очки и международный опыт.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, страну на соревнованиях представляют 22 дзюдоиста в 10 весовых категориях.

Отметим, что в составе делегации — 3 юноши и 19 девушек. Соревнования проводятся под эгидой Европейского союза дзюдо (EJU) и являются частью системы отбора на крупные международные старты среди спортсменов юношеского возраста.

Напомним, что Кубок Европы в Анталье продлится несколько дней. По итогам турнира будут определены победители и призеры в каждой весовой категории, а азербайджанские спортсмены получат возможность проверить свою готовность к предстоящим чемпионатам мира и Европы среди юношей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Абшероне проходит второй тур турнира U17 по дзюдо
12:06
Дзюдо

В Абшероне проходит второй тур турнира U17 по дзюдо - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Соревнования транслируются в прямом эфире

Два азербайджанских дзюдоиста выступят на Гран-при в Линце
09:49
Дзюдо

Два азербайджанских дзюдоиста выступят на Гран-при в Линце

Вусал Галандарзаде и Омар Раджабли представят страну в весовой категории до 81 кг на австрийском турнире
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Состоялся первый тур Лиги Азербайджана по дзюдо - ФОТО
6 Марта 21:10
Дзюдо

Состоялся первый тур Лиги Азербайджана по дзюдо - ФОТО

В Абшеронском олимпийском комплексе прошел первый тур соревнований
Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире серии Гран-при
5 Марта 21:20
Дзюдо

Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире серии Гран-при

Азербайджан будет представлен семью дзюдоистами
22 дзюдоиста представят Азербайджан на Кубке Европы в Анталье
5 Марта 17:10
Дзюдо

22 дзюдоиста представят Азербайджан на Кубке Европы в Анталье

Юные спортсмены выступят в десяти весовых категориях

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ
4 Марта 16:13
Мировой футбол

Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ - ФОТО

Защитник сборной Англии и "Ньюкасла" находится в процессе развода после разоблачения его романа с моделью для взрослых