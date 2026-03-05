5 Марта 2026
Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире серии Гран-при

5 Марта 2026 21:20
Определились соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире серии Гран-при

5 марта в австрийском городе Линц состоялась церемония жеребьевки турнира серии Гран-при по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам жеребьевки определились первые соперники азербайджанских спортсменов.

В соревновании, входящем в Мировой тур дзюдо, Азербайджан будет представлен семью дзюдоистами в четырех весовых категориях. В турнире примут участие 479 спортсменов из 59 стран.

Предварительный этап турнира Большого шлема в Ташкенте, который стартует завтра, начнется в 13:00, а финальный блок — в 20:00. Соревнования завершатся 8 марта.

Мужчины

-60 кг, 1/8 финала

Мурад Мурадлы — Максим Таран (Германия)

-66 кг, 1/16 финала

Руслан Пашаев — с победителем пары Эран Фикс (Израиль) / Юсуф Нуркович (Черногория)
Ислам Рагимов — с победителем пары Андреас Прокоп (Австрия) / Алессио Де Лука (Италия)

-81 кг, 1/32 финала

Вюсал Галандарзаде — Такахиро Ямашина (Япония)

-81 кг, 1/16 финала

Омар Раджабли — с победителем пары Йохан Силот (США) / Бенедек Тот (Венгрия)

+100 кг, 1/16 финала

Джамал Гамзатханов — Уэсли Гринидж (Великобритания)
Ушанги Кокаури — Якуб Сордил (Польша)

