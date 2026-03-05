22 дзюдоиста представят Азербайджан на Кубке Европы в Анталье

22 дзюдоиста представят Азербайджан на Кубке Европы среди юношей и девушек, который пройдет 7-8 марта в турецкой Анталье.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, спортсмены выступят в десяти весовых категориях.

В состав команды вошли Фарид Рзазаде, Ульви Джалилзаде (оба - 50 кг), Мехди Магомедали (81 кг), Сунай Саламова, Захра Гулиева (обе - 40 кг), Нигяр Гейдарзаде, Парвин Севханлы, Фатима Абдуллаева, Аян Гасанли (все - 44 кг), Кенуль Эйвазлы, Фатима Фарманзаде (обе - 48 кг), Товсия Бабаева, Малейка Мурсалиева (обе - 52 кг), Сема Велизаде, Ягмур Ахмедзаде, Самая Юсифли (все - 57 кг), Зилан Гусейнли, Пери Магомедли, Тюркан Магомедли (все - 63 кг), Масума Магомедли, Рена Ахмедова (обе - 70 кг) и Земфира Алиева (+70 кг).

Сборной будут руководить главный тренер юношеской женской команды Эльнур Исмаилов и тренер Амрах Ахмедов.

В турнире примут участие 578 спортсменов из 22 стран. Среди судей будет представитель Федерации дзюдо Азербайджана, международный арбитр категории "A" Арзу Аджалова.