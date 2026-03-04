4 Марта 2026
RU

В Азербайджане пройдет второй этап турнира "Выбор талантов"

Дзюдо
Новости
4 Марта 2026 20:15
15
В Азербайджане пройдет второй этап турнира "Выбор талантов"

7–8 марта состоится второй тур соревнований "Выбор талантов" по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире примут участие 351 спортсмен из 67 клубов и спортивных обществ. Среди них 297 юношей и 54 девушки, которые разыграют медали в 16 весовых категориях.

Основная цель проведения соревнований - формирование прочной базы для национальной сборной, выявление перспективных спортсменов и создание устойчивого резерва для будущих составов команды.

Отметим, что по итогам двух этапов турнира дзюдоисты, занявшие первые четыре места в каждой весовой категории в общем рейтинге, будут приглашены в учебную программу "Надежды будущего".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
14:13
Дзюдо

Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Кейджи Сузуки о дзюдо в Аезрбайджана, текущем состоянии японской сборной и планами на мундиаль
В турнире по дзюдо в Австрии примут участие семь представителей Азербайджана
3 Марта 23:04
Дзюдо

В турнире по дзюдо в Австрии примут участие семь представителей Азербайджана

Всего в турнире примут участие 509 спортсменов из 62 стран
Сборная Азербайджана по дзюдо приступила к международным тренировочным сборам в Ташкенте
3 Марта 16:52
Дзюдо

Сборная Азербайджана по дзюдо приступила к международным тренировочным сборам в Ташкенте - ФОТО

19 спортсменов готовятся к будущим турнирам в лагере с участием представителей 13 стран
Рихард Траутман: "Надеюсь, Хидаят Гейдаров сделает из этого выводы"
3 Марта 15:10
Дзюдо

Рихард Траутман: "Надеюсь, Хидаят Гейдаров сделает из этого выводы" - ФОТО

Главный тренер сборной Азербайджана по дзюдо оценил успех на турнире серии Большой шлем
Азербайджанские дзюдоисты рванули к вершине мирового рейтинга после триумфа в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
3 Марта 11:59
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты рванули к вершине мирового рейтинга после триумфа в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Международная федерация дзюдо обнародовала новый рейтинг по итогам ташкентского Большого шлема

В Габалинском районе открылся новый зал дзюдо - ФОТО
2 Марта 20:16
Дзюдо

В Габалинском районе открылся новый зал дзюдо - ФОТО

Современный спортивный объект рассчитан на 150 спортсменов

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
Во время матча "Карабах" - "Сабах" произошла потасовка на бровке - ВИДЕО
1 Марта 22:02
Чемпионат Азербайджана

Во время матча "Карабах" - "Сабах" произошла потасовка на бровке - ВИДЕО

Матч был жарким во всех смыслах