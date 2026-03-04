В Азербайджане пройдет второй этап турнира "Выбор талантов"

7–8 марта состоится второй тур соревнований "Выбор талантов" по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире примут участие 351 спортсмен из 67 клубов и спортивных обществ. Среди них 297 юношей и 54 девушки, которые разыграют медали в 16 весовых категориях.

Основная цель проведения соревнований - формирование прочной базы для национальной сборной, выявление перспективных спортсменов и создание устойчивого резерва для будущих составов команды.

Отметим, что по итогам двух этапов турнира дзюдоисты, занявшие первые четыре места в каждой весовой категории в общем рейтинге, будут приглашены в учебную программу "Надежды будущего".