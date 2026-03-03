3 Марта 2026
RU

Сборная Азербайджана по дзюдо приступила к международным тренировочным сборам в Ташкенте - ФОТО

Дзюдо
Новости
3 Марта 2026 16:52
12
Сборная Азербайджана по дзюдо приступила к международным тренировочным сборам в Ташкенте

Cборная Азербайджана по дзюдо начала подготовку на международных учебно-тренировочных сборах, которые стартовали в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в подготовительном процессе принимают участие 19 спортсменов (12 мужчин и 7 женщин).

Руководство сборной осуществляют главные тренеры мужской и женской команд Рихард Траутман и Амина Абделлатиф, а также старшие тренеры Эльчин Исмаилов, Роберт Кравчик и тренер Имарверди Мамедов. Отметим, что сборы проходят в формате международного лагеря, где вместе с азербайджанскими дзюдоистами тренируются представители еще 12 стран. Мероприятие, направленное на повышение спортивного мастерства и обмен опытом, завершится 6 марта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рихард Траутман: "Надеюсь, Хидаят Гейдаров сделает из этого выводы"
15:10
Дзюдо

Рихард Траутман: "Надеюсь, Хидаят Гейдаров сделает из этого выводы" - ФОТО

Главный тренер сборной Азербайджана по дзюдо оценил успех на турнире серии Большой шлем
Азербайджанские дзюдоисты рванули к вершине мирового рейтинга после триумфа в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11:59
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты рванули к вершине мирового рейтинга после триумфа в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Международная федерация дзюдо обнародовала новый рейтинг по итогам ташкентского Большого шлема

В Габалинском районе открылся новый зал дзюдо - ФОТО
2 Марта 20:16
Дзюдо

В Габалинском районе открылся новый зал дзюдо - ФОТО

Современный спортивный объект рассчитан на 150 спортсменов

Эльчин Исмаилов: "Мы верили в потенциал наших дзюдоистов"
2 Марта 18:59
Дзюдо

Эльчин Исмаилов: "Мы верили в потенциал наших дзюдоистов"

Тренер оценил историческое выступление команды в Ташкенте и обозначил новые цели сезона

Золотая лавина в Ташкенте: азербайджанское дзюдо покорило Большой шлем – ОБЗОР İDMAN.BİZ
2 Марта 16:25
Дзюдо

Золотая лавина в Ташкенте: азербайджанское дзюдо покорило Большой шлем – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мужская сборная стала первой в медальном зачете, а Кянан Насибов вписал новую страницу в историю супертяжелого веса
Омар Раджабли о победе в Ташкенте: "В Баку постараемся добиться еще более значимых результатов"
2 Марта 14:55
Дзюдо

Омар Раджабли о победе в Ташкенте: "В Баку постараемся добиться еще более значимых результатов"

Обладатель золотой медали Большого шлема рассказал о планах на домашний чемпионат мира

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3