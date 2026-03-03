Сборная Азербайджана по дзюдо приступила к международным тренировочным сборам в Ташкенте - ФОТО

Cборная Азербайджана по дзюдо начала подготовку на международных учебно-тренировочных сборах, которые стартовали в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в подготовительном процессе принимают участие 19 спортсменов (12 мужчин и 7 женщин).

Руководство сборной осуществляют главные тренеры мужской и женской команд Рихард Траутман и Амина Абделлатиф, а также старшие тренеры Эльчин Исмаилов, Роберт Кравчик и тренер Имарверди Мамедов. Отметим, что сборы проходят в формате международного лагеря, где вместе с азербайджанскими дзюдоистами тренируются представители еще 12 стран. Мероприятие, направленное на повышение спортивного мастерства и обмен опытом, завершится 6 марта.