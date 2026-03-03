3 Марта 2026
Азербайджанские дзюдоисты рванули к вершине мирового рейтинга после триумфа в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Дзюдо
Новости
3 Марта 2026 11:59
Азербайджанские дзюдоисты рванули к вершине мирового рейтинга после триумфа в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанские дзюдоисты, завоевавшие золотые медали на турнире серии Большого шлема в Ташкенте (Узбекистан), заметно улучшили свои позиции в мировом рейтинге.

Как передает İdman.Biz, Международная федерация дзюдо (IJF) обнародовала обновленный рейтинг по итогам ташкентского Большого шлема, на котором азербайджанцы завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Победителями турнира стали Ахмед Юсифов (60 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (свыше 100 кг). Серебряную медаль завоевал Балабей Агаев (60 кг), а бронзовые награды достались олимпийскому чемпиону Зелиму Коцоеву (100 кг) и Джамалу Гамзатханову (свыше 100 кг).

Так, один из триумфаторов Ташкента Ахмед Юсифов (60 кг, 3305 баллов) поднялся на восемь строчек и теперь занимает восьмое место в мировом рейтинге, а Балабей Агаев (60 кг, 4365), проигравший Юсифову в финале, переместился с четвертого на второе место. Лидирует в этом весе бразилец Микел Аугусто, который опережает Агаева всего на семь очков.

В свою очередь, Омар Раджабли (81 кг, 2178) поднялся сразу на 17 позиций и теперь располагается на 15-м месте. Лучшим среди представителей Азербайджана в этом весе остается Зелим Цкаев (81 кг, 3365), который сохранил шестую позицию.

Между тем Мурад Фатиев (90 кг, 2976), победивший в финале ташкентского турнира двукратного олимпийского чемпиона Лашу Бекаури, поднялся на десять строчек и теперь занимает шестое место. В этой же категории Эльджан Гаджиев (3246), не выступавший в Узбекистане, опустился с третьего на четвертое место.

В то же время молодой азербайджанский супертяжеловес Кянан Насибов (свыше 100 кг, 3000) продолжает стремительное восхождение. После победы в Ташкенте он поднялся на 11 позиций и теперь занимает девятое место. Другой представитель Азербайджана в этой категории Ушанги Кокаури (3751) сохранил седьмую позицию, однако его положение уже не выглядит столь прочным, и при сохранении темпа Насибов может стать лидером сборной в супертяжелом весе.

Еще один азербайджанский супертяж Джамал Гамзатханов (2063), ставший бронзовым призером Большого шлема, поднялся на пять позиций и теперь занимает 21-е место. Бронзовый призер Ташкента Зелим Коцоев (5238) сохранил второе место в мировом рейтинге, уступая лидирующему японцу Доте Араи 112 очков.

Наконец, олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг, 3336), который не был допущен к ташкентскому турниру из-за того, что не уложился в весовую категорию, поднялся с восьмого на седьмое место. Его продвижению способствовало снижение позиций ряда конкурентов, ранее находившихся выше в рейтинге.

İdman.Biz
