3 Марта 2026
Рихард Траутман: "Надеюсь, Хидаят Гейдаров сделает из этого выводы" - ФОТО

Дзюдо
Новости
3 Марта 2026 15:10
16
Рихард Траутман: "Надеюсь, Хидаят Гейдаров сделает из этого выводы"

Главный тренер мужской сборной Азербайджана по дзюдо Рихард Траутман подвел итоги выступления команды на турнире серии Большой шлем в Ташкенте, где азербайджанские спортсмены завоевали 7 медалей (4 "золота", 1 "серебро", 2 "бронзы") и заняли первое место в мужском зачете. Немецкий специалист назвал ключевым фактором успеха строгую дисциплину и профессиональный подход.

"Я оцениваю общее выступление национальной команды положительно. Быть первыми в мужском зачете и вторыми в общем командном рейтинге — это достаточно хороший показатель", - заявил Траутман в интервью Report.

Отвечая на вопрос о причинах успеха, он подчеркнул: "В первую очередь это соблюдение дисциплины. Результаты показывают те спортсмены, которые соблюдают режим, усердно посещают тренировки и правильно выполняют задания, то есть демонстрируют профессиональный подход. Мы стараемся работать всесторонне. В новом олимпийском цикле в дзюдо были внесены существенные изменения в правила, и мы уже перестроили тренировочный процесс соответствующим образом. Кроме того, каждый тренер отвечает за конкретных спортсменов, и это повышает ответственность обеих сторон. Важную роль сыграли медицинская поддержка, участие диетолога, анализ перформанса — всё это обеспечила федерация."

Тренер также подробно остановился на прогрессе в технике борьбы в партере (не-ваза), которая ранее была слабым местом команды: "На самом деле мы как команда давно работаем в этом направлении. Когда я только пришел, одним из первых проблем, которые я увидел, была слабость сборной Азербайджана в не-ваза. Раньше спортсмены не так охотно относились к таким тренировкам, потому что не были к ним привычны. Но теперь мы проводим отдельные технические сессии и занятия по не-ваза, и постепенно начинаем видеть результат". В качестве примера он привел победы Омара Раджабли и Балабея Агаева над сильными японскими соперниками именно благодаря технике удержания и контроля в партере.

Особое внимание в интервью было уделено дисциплинарным вопросам. Касательно невозможности участия олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова в турнире из-за проблем со сгонкой веса, Траутман заявил: "Хидаят - одна из самых важных фигур в азербайджанском дзюдо. Он олимпийский, мира и четырехкратный чемпион Европы. Но независимо от того, кто ты, для нас дисциплина - вопрос номер один. Все должны соблюдать правила. К сожалению, в Ташкенте он не смог согнать вес и не был допущен к соревнованиям. По этой причине федерация приняла соответствующие меры. Надеюсь, что Хидаят сделает из этого выводы. Лично я полностью уверен в его потенциале стать чемпионом мира и Олимпийских игр в будущем. Все зависит от него самого и его отношения к работе".

Не обошел тренер стороной и ситуацию с Эльджаном Гаджиевым, который также подвергся санкциям: "К сожалению, бывают случаи, когда, несмотря на неоднократные предупреждения, спортсмены все равно нарушают дисциплину. Одним из таких является Эльджан Гаджиев. Ему много раз делали замечания, но он не сделал выводов, и к нему также были применены соответствующие санкции. У него огромный потенциал, он чемпион Европы и призер чемпионата мира, побеждал ведущих дзюдоистов мира в своей весовой категории. Но чтобы реализовать этот потенциал и стать чемпионом, Эльджан должен изменить свое отношение к работе, стать более дисциплинированным и профессиональным. Надеюсь, он тоже сделает правильные выводы и внесет необходимые изменения в свое поведение".

Подводя итог разговору о балансе таланта и дисциплины, главный тренер резюмировал: "История спорта показывает, что с одним лишь талантом можно дойти только до определенного этапа. Если вы хотите подняться на вершину и долго там удерживаться, вы обязательно должны быть дисциплинированными и профессиональными. Даже если ваш талант не самый высокий, дисциплиной и трудом можно добиться серьезных успехов, даже стать олимпийским чемпионом. Но только за счет таланта этого достичь невозможно. Те, кто работает дисциплинированно и усердно, всегда превосходят тех, кто полагается только на талант".

