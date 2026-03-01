"Милан" вырвал победу у "Кремонезе" в концовке матча - ВИДЕО

1 Марта 2026
1 Марта 2026 17:47
В 27-м туре итальянской Серии А сезона 2025/2026 "Милан" на выезде обыграл "Кремонезе" со счетом 2:0.

Как сообщает İdman.Biz, долгое время команды не могли открыть счет, однако развязка наступила в самой концовке.

Первый мяч был забит на 90-й минуте. Защитник Страхиня Павлович отличился после подачи Луки Модрича и скидки Кони де Винтера. Уже в компенсированное время, на 90+4-й минуте, Рафаэл Леау удвоил преимущество гостей, реализовав контратаку после передачи вышедшего на замену Кристофера Нкунку.

После этой победы "Милан" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков в 27 матчах. Отставание от лидирующего "Интера" составляет 10 очков. "Кремонезе" идет 16-й с 24 очками после 27 туров.

