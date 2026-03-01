Арбелоа: "Реал" будет полностью готов к битве с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, наставник мадридского клуба отметил статус и силу соперника.

"Это будет захватывающий матч между двумя великими клубами. Болельщики "Реала" особенно оценят этот матч из-за силы соперника. Когда придет время, мы будем полностью готовы", - заявил Арбелоа.

Первый поединок между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 11 марта в Мадриде, ответная встреча пройдет 17 марта в Манчестере. В прошлом сезоне Лиги чемпионов "сливочные" выбили английский клуб в стыковом раунде, одержав победы со счетом 3:2 и 3:1.