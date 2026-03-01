1 Марта 2026
Моуринью жестко высказался о ситуации с Престианни

1 Марта 2026 18:03
Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию вокруг Джанлуки Престианни, которого Винисиус Жуниор обвинил в проявлении расизма во время матча, сообщает İdman.Biz.

Расследование УЕФА продолжается, однако футболист уже отбыл один матч временной дисквалификации. По предварительной информации, факт дискриминации был установлен.

"Если Престианни виновен, я больше не буду смотреть на него так же, и для него со мной все будет кончено. Я не хотел надевать белую футболку "Реала" или красную "Бенфики". Я не юрист, но и не невежда. Презумпция невиновности - это право человека или нет?" - приводит слова Моуринью The Touchline.

Напомним, что "Реал" прошел "Бенфику" в стыковом раунде Лиги чемпионов, одержав победу со счетом 3:1 по сумме двух матчей.

İdman.Biz
