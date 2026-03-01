1 Марта 2026
RU

"Барселона" сообщила о травме Левандовского перед матчем с "Атлетико"

Мировой футбол
Новости
1 Марта 2026 19:40
10
"Барселона" сообщила о травме Левандовского перед матчем с "Атлетико"

Футбольный клуб "Барселона" объявила о травме нападающего Роберта Левандовского, из-за которой он не сыграет в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского "Атлетико", передает İdman.Biz.

Форвард получил повреждение головы в матче чемпионата Испании против "Вильярреала". По итогам медицинского обследования у игрока диагностирован перелом кости с внутренней стороны левой глазницы.

Встреча "Барселоны" и "Атлетико" состоится во вторник, 3 марта, на стадионе "Спотифай Камп Ноу". В первом матче каталонцы уступили со счетом 0:4.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Эльче" и "Эспаньол" выдали результативную ничью
19:32
Мировой футбол

"Эльче" и "Эспаньол" выдали результативную ничью

Команды не смогли прервать свои безвыигрышные серии
Моуринью жестко высказался о ситуации с Престианни
18:03
Мировой футбол

Моуринью жестко высказался о ситуации с Престианни

Главный тренер "Бенфики" прокомментировал обвинения в расизме

"Милан" вырвал победу у "Кремонезе" в концовке матча - ВИДЕО
17:47
Мировой футбол

"Милан" вырвал победу у "Кремонезе" в концовке матча - ВИДЕО

Голы на 90-й и 90+4-й минутах принесли россонери три очка

"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего игрока "Реала"
16:40
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего игрока "Реала"

Английский гранд вступает в борьбу за воспитанника мадридского клуба

Арбелоа: "Реал" будет полностью готов к битве с "Манчестер Сити"
15:59
Мировой футбол

Арбелоа: "Реал" будет полностью готов к битве с "Манчестер Сити"

Главный тренер мадридцев высказался о предстоящем противостоянии
Рэшфорд договорился о полноценном контракте с "Барселоной"
15:40
Мировой футбол

Рэшфорд договорился о полноценном контракте с "Барселоной"

Каталонцы выкупят форварда за 30 млн евро

Самое читаемое

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет