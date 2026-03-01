"Барселона" сообщила о травме Левандовского перед матчем с "Атлетико"

Футбольный клуб "Барселона" объявила о травме нападающего Роберта Левандовского, из-за которой он не сыграет в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского "Атлетико", передает İdman.Biz.

Форвард получил повреждение головы в матче чемпионата Испании против "Вильярреала". По итогам медицинского обследования у игрока диагностирован перелом кости с внутренней стороны левой глазницы.

Встреча "Барселоны" и "Атлетико" состоится во вторник, 3 марта, на стадионе "Спотифай Камп Ноу". В первом матче каталонцы уступили со счетом 0:4.