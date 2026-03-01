1 Марта 2026
RU

"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего игрока "Реала"

Мировой футбол
Новости
1 Марта 2026 16:40
9
Полузащитник немецкого "Штутгарта" Андрес Чема может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Teamtalk, интерес к 20-летнему хавбеку проявляет "Манчестер Юнайтед". Однако осуществлению трансфера может помешать мадридский "Реал", который рассматривает возможность возвращения своего воспитанника.

Рыночная стоимость Андреса оценивается в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с "Штутгартом" рассчитан до конца июня 2030 года. В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник провел 17 матчей и отметился одним забитым мячом.

İdman.Biz
Тэги:

