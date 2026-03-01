1 Марта 2026
"Ливерпуль" определился с возможной заменой Салаха

1 Марта 2026 13:59
Руководство футбольного клуба "Ливерпуля" рассматривает Доминика Собослаи в качестве ключевой фигуры команды на случай ухода Мохамеда Салаха предстоящим летом.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, в клубе намерены сделать ставку на венгерского полузащитника и строить игру вокруг него. В "Ливерпуле" уверены в игровых качествах футболиста, а также отмечают его прогресс в плане лидерства и влияния на партнеров.

Собослаи выступает за мерсисайдцев с 2023 года. В текущем сезоне 25-летний атакующий хавбек провел 37 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

