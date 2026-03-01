1 Марта 2026
Роналду не реализовал 36-й пенальти в карьере

Мировой футбол
Новости
1 Марта 2026 12:38
Роналду не реализовал 36-й пенальти в карьере

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фейхи".

Как передает İdman.Biz, португалец пробил мимо ворот уже на 11-й минуте встречи. Этот эпизод стал 36-м нереализованным 11-метровым ударом в карьере 41-летнего форварда. Всего Роналду исполнил 218 пенальти на профессиональном уровне.

Несмотря на промах лидера, "Аль-Наср" добился волевой победы со счетом 3:1. Роналду был заменен на 81-й минуте, а его команда набрала очередные три очка.

После 24 туров "Аль-Наср" лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, имея 61 очко. На втором месте идет "Аль-Ахли" с 59 баллами, третью позицию занимает "Аль-Хиляль", в активе которого 58 очков.

